iMacに“純正品級”の一体感　BenQ「iScreenBar」がマグネット装着に対応

ベンキュージャパンは、モニターライト新製品「ScreenBar Max」と「iScreenBar」を8月26日に発売した。価格は両製品ともオープン価格となる。ScreenBar Maxはデュアルモニター環境に完全対応したモニターライトで、iScreenBarはiMac向けに専用設計されたLEDモニターライトだ。いずれも、同社が培ってきたEye-Care技術を基盤に、作業時の視認性と快適性を高める製品として登場する。

ScreenBar Maxは、独自のASYM-TriZone Light技術と自由度の高い位置調整により、2画面分の広い作業領域へ均一に光を届けながら、映り込みを徹底的に抑える設計だ。さらに、24GHzミリ波レーダーによる自動点灯や、周囲光に応じて最大700ルクスまで制御する自動調光を備え、デスクに着くだけで最適な明るさへ切り替わるという。複数画面を行き来するクリエイターやプログラマーのようなユーザーに向く仕様だ。

iScreenBarは、iMacのデザインと調和するアルミボディとマグネット装着を採用し、純正品のような一体感を目指したモデルだ。macOSからの直感的な調光操作に対応し、Web会議モードも搭載するため、オンライン会議時に顔を明るく整えやすいという。自動調光は最大500ルクスに対応し、作業内容や周囲の明るさに合わせて照明環境を細かく調整できる。カラーはiScreenBarがシルバーで、ブルーとグリーンは後日発売予定だ。