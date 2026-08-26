MOTTERUが「ほぼ発火しない」うえ「長寿命」の「準固体モバイルバッテリー」を発表=4970円からで9月発売です





MOTTERUは、電解質を独自の粘土状に進化させることで圧倒的な安全性を実現した、新世代の「準固体モバイルバッテリー」シリーズを発表した。

モバイルバッテリーの普及に伴って発火や異常発熱などのトラブルが増加しており、ユーザーの間でも容量より安全性を重視する傾向が強まっている。こうした背景を受けて開発されたのが、本シリーズである。

新世代「準固体バッテリー」は

「安全」なうえ「長寿命」





最大の特長は、バッテリーのコアとなる電解質を従来の液体から、独自の「粘土状（ゲル状・ペースト状）」へと進化させた点だ。

これにより、従来の液体電解質バッテリーで懸念されていた衝撃や破損による液漏れ、内部ショート、発火のリスクを大幅に低減している。

バッテリーに鋭利な釘を突き刺す極めて過酷な「釘刺し試験」においても、発火を起こさないという圧倒的な難燃性と安全性を実証した。

動作温度範囲はマイナス10度から60度までと非常に広い。凍りつく冬の雪山から、高温になりやすい真夏のダッシュボードまで、性能低下や発火リスクを起こさずに正常に動作する高い環境耐性を備えている。

さらに、従来の一般的なリチウムイオン電池が約500回で寿命を迎えるのに対し、本製品に採用された準固体電池は2000回以上の充放電が可能と、従来比約4倍に延びている。これにより製品の買い替え頻度が劇的に下がり、バッテリー廃棄量の削減にも貢献する。

デザイン面でも、同ブランドらしい細部へのこだわりが見られる。バッテリー残量をデジタル表示する「液晶ディスプレイ」を搭載。表示される文字（数字）の色をバッテリー本体の絶妙なニュアンスカラーと完全にシンクロさせており、美しい一体感を演出している。

比較項目 従来の液体電解質リチウムイオン電池 新世代「準固体バッテリー」 電解質プロファイル 液体（揮発性・可燃性あり、自由に動く状態） 独自の粘土状（ゲル状・ペースト状で形を保つ状態） 液漏れ・ショートリスク 衝撃や破損による液漏れ、内部ショート、発火のリスクを伴う 液漏れしにくく、ショートや発火のリスクを大幅に低減 過酷な破損への安全性 釘刺しや圧壊などの強い衝撃により、激しい発熱・発火や爆発のリスクがある 鋭利な釘を突き刺すなどの破壊試験でも発火を起こさない圧倒的な難燃性 動作環境温度 高温環境に弱く、真夏の車内放置や直射日光下で膨張・劣化・爆発リスクが上昇する マイナス10℃から60℃の過酷な酷暑・極寒環境でも性能を落とさず正常に動作 充放電寿命 約500回の充放電サイクルで寿命を迎える 2,000回以上の充放電が可能（寿命は従来比の約4倍）





すべての製品に日本メーカーとしての信頼の証である手厚い「製品2年保証」が付帯する。製品ラインナップはいかのとおり。



・準固体モバイルバッテリー 5000mAh

（型番：MOT-MBSS5003）：4970円

日常使いに最適な、約106gのケーブル付きモデルである。持ち運びに便利なストラップ型のType-C急速充電ケーブルが付属する。

・容量：5Ah

・出力：USB-C PD 最大20W出力

・サイズ：72.5 × 55.5 × 19.5 mm

・重量：約106g（ストラップ型ケーブルを含む。ケーブルなしの本体重量は約103g）

・カラーバリエーション：アーモンドミルク、ペールアイリス

・付属品：急速充電対応ストラップ型 Cケーブル

・準固体モバイルバッテリー 10000mAh

（型番：MOT-MBSS10003）：6640円

1日を通して安心して使えるスタンダードなミドル容量モデルである。豊富な5つのカラー展開が魅力となっている。

・容量：10Ah

・出力：USB-C PD 最大20W出力

・サイズ：74 × 56 × 33 mm

・重量：約182g

・カラーバリエーション：アーモンドミルク、ペールアイリス、スモーキーブラック、パウダーブルー、ラテグレージュ

・付属品：急速充電対応ストラップ型 Cケーブル

・準固体モバイルバッテリー 20000mAh

（型番：MOT-MBSS20003）1万1080円

出張や長期の旅行、そして万が一の災害時にも頼りになる大容量モデルである。高出力を求めるビジネスユーザーにも適している。

・容量：20Ah

・出力：USB-C PD 最大45W出力

・サイズ：99.5 × 70.4 × 32.7 mm

・重量：約329g

・カラーバリエーション：アーモンドミルク、スモーキーブラック

・付属品：急速充電対応ストラップ型 Cケーブル

・準固体ワイヤレスバッテリー 5000mAh

（型番：MOT-MBSSQ5001）価格未定

Qi2規格に準拠したワイヤレス充電に対応する、かさばらない極薄設計のモデルである。ケーブルレスでスマートに充電ができるため、普段のお出かけに最適である。

・容量：5Ah

・ワイヤレス出力：最大15W

・USB-Cポート出力：最大PD20W対応

・サイズ：103.5 × 70.5 × 7.2 mm

・重量：約111g

・カラーバリエーション：シルバー、グレー