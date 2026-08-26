10万円使うと現金1000円　セブン「nanacoクレジットカード」の還元にびっくり

ポイントではなく「現金」で還元するという荒技。

セブン銀行とセブン・カードサービスは8月26日、「nanacoクレジットカード」の提供を開始した。年会費は永年無料で、国際ブランドはJCB。

現金、ポイント、割引の3種類を組み合わせた「nanacoリワードプログラム」が特徴。「現金リワード」では、月間カード利用額10万円ごとに現金1000円を受け取れる。還元額は月1万5000円が上限となる。

現金はセブン銀行ATMから受け取れる。セブン・カードサービスによれば、クレジットカードの月間利用額に応じてセブン銀行ATMで現金を受け取れる特典は日本初。

通常のカード利用では200円につき1nanacoポイントがたまり、基本還元率は0.5％。ポイントは会計ごとではなく月間累計額をもとに付与する仕組みだ。

セブン‐イレブンでは最大11％のポイント還元を用意する。7iDへの登録と、カードの支払口座をセブン銀行口座に設定することが条件となる。このほか対象店舗では200円につき2ポイントを還元し、イトーヨーカドーやアリオなどでは割引特典も提供する。

提供開始に合わせ、新規入会者を対象に現金7777円を還元するキャンペーンも実施する。セブン銀行を支払口座に設定することなど、所定の条件を満たす必要がある。

あえて“現金還元”を前面に出したのが面白い。使い方次第ではメインカード候補になる。セブン‐イレブンなどをどれだけ使うかによってお得さが変わってきそうだ。