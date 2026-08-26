LiberNovoのワークチェアが最大38％OFF！ 9月9日まで公式セール開催

LiberNovoは、期間限定イベント「サポートウィーク」を8月25日から9月9日11時まで公式サイトで開催中だ。対象は「LiberNovo Omni Pro」「LiberNovo Omni SE」「LiberNovo Maxis - AirFlow」などで、最大38% OFFのセール価格に加え、購入金額に応じたプレゼント特典も用意する。価格はLiberNovo Omni Proが176,079円、LiberNovo Omni SEが104,709円、LiberNovo Maxis - AirFlowが224,779円だ。

今回の目玉は、長時間のデスクワークを支えるために設計されたワークチェア群だ。LiberNovo独自の「ダイナミック・サポート・システム」は、体の動きに合わせて座面や背もたれがリアルタイムで調節される仕組みで、座りっぱなしでも快適性を保ちやすい設計となる。「フレックスフィットバックレスト」は8つの可動パネルと複数の接続ポイントで脊椎に沿うようにサポートし、「Omniストレッチ」は腰や背中のこわばりを和らげる用途を想定する。

セール対象の中でも、LiberNovo Omni Proはフットレストと予備バッテリー付きで通常価格259,400円から32% OFFの176,079円、LiberNovo Omni Genは通常価格218,900円から31% OFFの150,229円、LiberNovo Omni SEは通常価格166,800円から37% OFFの104,709円、LiberNovo Maxis - AirFlowは通常価格362,200円から38% OFFの224,779円となる。

あわせて、90,000円以上の購入で「Smart Entry 応援セット」、140,000円以上で「Eco-Comfort 限定ギフト」、160,000円以上で「LiberNovo トラベル用3in1 コンパクト快眠セット」が付く。さらに、LiberNovo Omni Gen購入者には「発売記念ギフトセット」、LiberNovo Omni Pro購入者には「Smart Entry応援セット」をプレゼントする。会員向けにはポイント3倍施策と、新規会員登録時の5% OFFクーポン配布も実施し、買い替え需要を後押しする内容だ。