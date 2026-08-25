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ASUSがROG20周年のポータブルゲーム機「ROG XBOX Ally X20」を発表＝ディスプレーが大型化しARグラスとのセットも登場

2026年08月26日 00時02分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

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　ASUSはゲーミングブランドであるRepublic of Gamers（ROG）の新型ポータブルゲーム機「ROG XBOX Ally X20」を海外で発表し予約受付を開始した。

ASUS「ROG XBOX Ally X20」発表

　「ROG XBOX Ally X20」は20周年を迎えたROGを記念する特別エディションだ。筐体には半透明のブラックシャーシを採用しており、ゴールドカラーを施した内部構造や、刷新された高性能冷却システムが外から透けて見える個性的なデザインが特徴である。

ASUS「ROG XBOX Ally X20」発表

　価格は、本体のみのスタンドアロン版が1299ドル。さらに、オーディオ機能や240Hz駆動のマイクロOLEDを採用したARグラス「ROG XREAL R1 Edition 20 ゲーミングARグラス」、専用のdbrand Killswitchケース、Pelican製のプロテクターケース、68W充電アダプターなどが付属するプレミアムバンドル版が2499ドル。発売日は10月15日を予定しており、日本でも10月中旬以降に取り扱いを開始する予定だ。

ASUS「ROG XBOX Ally X20」発表

ディスプレーが7型から7.4型になりコントローラーもアップデート
ROG XBOX Ally X20
（RC74XA-RZ2R24G1T）

 

　CPUには、8コア/16スレッド構成のAMD Ryzen AI Z2 Extremeプロセッサーを搭載する。グラフィックス機能であるGPUには、CPUに内蔵されているRadeonグラフィックスを採用。

　メインメモリーには、24GBのLPDDR5Xオンボードメモリーを搭載。SSDは、高速な転送速度を誇る1TB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）のストレージを採用している。

ASUS「ROG XBOX Ally X20」発表

　画面は7.4型の有機EL（OLED）タッチパネルを採用した「Nebula HDR Display」を初搭載。解像度は1920×1080ドットで、リフレッシュレートは120Hzに対応する。

　周辺機器やアクセサリーとの接続端子として、データ転送・映像出力・本機への給電をサポートするUSB4（Type-C/Power Delivery対応）ポートを1基、同様にマルチ対応するUSB3.2（Type-C/Gen2/Power Delivery対応）ポートを1基の計2ポートを搭載。

ASUS「ROG XBOX Ally X20」発表

ASUS「ROG XBOX Ally X20」発表

ASUS「ROG XBOX Ally X20」発表

　マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャックを1基備え、microSDXC/microSDHC/microSDカードスロットも搭載している。

　サイズは300×121×27.5〜51.3mm（突起部除く）で、重量は約756gとなっている。

プレミアムバンドル版には
最新のARグラスも同梱

 

ASUS「ROG XBOX Ally X20」発表

　「ROG XBOX Ally X20」のプレミアムバンドル版（2499ドル）には、ゲームの没入感を極限まで高める最新のARグラスをはじめ、特別な記念アクセサリーが多数同梱されている。

　バンドルの目玉となるのが、ROGブランド20周年記念の特別カラーであるブラックとゴールドをまとったARグラス「ROG XREAL R1 Edition 20 ゲーミングARグラス」だ。

ASUS「ROG XBOX Ally X20」発表

　本製品は、接続の簡便さが大きな特徴である。USB Type-Cケーブル1本でROG XBOX Ally X20に直接接続する。さらに、ROG XBOX Ally X20のシステム管理機能であるCommand Center（コマンドセンター）とのスムーズな統合も実現している。

　映像表示部には、240Hz駆動のマイクロOLEDディスプレイを搭載している。4メートルの距離に171インチ相当の仮想スクリーンを投影でき、応答速度は0.01msと高速だ。

　視野角（FOV）は57度で人間が注視する視野の95パーセントをカバーする。オーディオ面では、BOSE社製のオーディオシステムを採用しており、ポータブル環境でありながらハイクオリティな音響体験を提供する。

　ユーザーの頭の動きを検知して画面を追従させるネイティブ3DoFトラッキング機能を搭載。一方で、ゲームプレイ中に仮想画面を特定の場所に固定しておける「アンカーモード（Anchor Mode）」も備えており、プレイスタイルに合わせた快適な視聴環境を選択できる。

・ROG XBOX Ally X20専用dbrand Killswitch

　ポータブルゲーム機を日常の傷や衝撃から保護する堅牢なケース。20周年を記念したブラックとゴールドのアクセントがあしらわれており、背面には便利なキックスタンドを備えている。滑りにくいようにグリップ部分が強化されており、手になじむ設計だ。

　さらに、dbrandはROG XBOX Ally X20の本体前面用として、デバイスの内部基板（回路図パターン）をそのままデザインに落とし込んだカスタムスキンも制作した。ジョイスティックのカバーも付属しており、これにはROGロゴが刻印され、操作性をより高めている。

ASUS「ROG XBOX Ally X20」発表

・ROG 20周年記念特製ペリカン製プロテクターケース

　防塵・防水ケースの代名詞であるPelican（ペリカン）製の専用プロテクターケースも付属する。赤いROGブランド専用のラッチ（留め具）や、限定の20周年のバッジがあしらわれた特別仕様。本体だけでなくARグラスやその他のアクセサリーも一緒に収納できるため、移動時に安全に持ち運ぶのに適している。

ASUS「ROG XBOX Ally X20」発表

・68W充電アダプター

　本機への給電が可能な高出力のアダプターが同梱されており、外出先でもバッテリー残量を気にせず、長時間のゲームプレイを楽しめる。

ASUS「ROG XBOX Ally X20」発表

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