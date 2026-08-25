パイオニア、Switch 2＆スマホ対応のポータブルゲーミングスピーカー「SOUND TECTOR」発表　これがあるだけでゲームの臨場感が変わる！

パイオニアは、Nintendo Switch 2とスマートフォンに対応した「SOUND TECTOR」シリーズのポータブルゲーミングスピーカー2機種を、9月中旬に発売します。ラインアップはブラック「TQ-PG400K」とホワイト「TQ-PG400WB」の2色展開で、価格はいずれもオープンです。

近年は音に力を入れているゲームが増え、ポータブルゲーム機やスマートフォンでも臨場感のあるサウンドで遊びたいというニーズが高まっています。本機は、パイオニアが長年のスピーカー開発で培ってきた独自の音響技術と、スウェーデンの音響技術会社「Dirac Research AB」の音響信号処理技術を組み合わせることで、小型・軽量ながらクリアな音質と大きなボリューム、広がりのある音場再生を実現しています。

特徴 その1

Switch 2とスマートフォンに対応

対応デバイスはNintendo Switch/Switch 2と、USB Type-Cを搭載したスマートフォンです。手持ちのさまざまな端末で、ゲームはもちろん映像コンテンツも臨場感のあるサウンドで楽しめます。なお、Switch LiteおよびPimax Portalは非対応です。

特徴 その2

装着するだけの簡単セットアップ

本体のUSB端子にゲーム機やスマートフォンに装着すれば、それだけでセットアップは完了です。ゲーム機・スマートフォン本体から直接給電する電池レス設計のため、本体の充電や電源接続の手間なく、すぐにゲームや動画視聴を始められます。

特徴 その3

手持ちでも卓上でも使えるスタイル

重量は約160gの軽量設計で、手持ちスタイルでも負担になりにくい仕上がりです。背面には2段階の角度調整に対応したスタンドを搭載しているため、卓上に置いての使用もできます。

特徴 その4

充電しながらプレイできる専用ポート

側面には充電専用ポートを備えています。ゲーム機・スマートフォンを充電しながらプレイできるので、バッテリー残量を気にせずに長時間ゲームを楽しめます。音楽や映像を視聴しながら充電できる、充電スタンドとしての使い方もできます。

特徴 その5

クリアな音質と広がりのある音場

声の明瞭さと聞き取りやすさを高める音響信号処理技術と、ダイナミック型スピーカーユニットの採用により、小型・軽量ながらクリアで力強いサウンドを再生します。

さらに、左右の音をそれぞれの耳へ適切に届けてステレオ効果を最大化する、「クロストークキャンセル」により、広がりのある音場を構築する「WIDEモード」を搭載しました。音の広がりがハッキリと変わるので、ゲームの臨場感が格段にアップします。