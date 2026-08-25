パソコン工房、数字が光るUSBデジタル時計を発売　時間・温度表示対応

ユニットコムは8月25日、パソコン工房 WEB通販サイトと全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗で、パソコン工房セレクト商品『デジタル時計』2種類の販売を開始する。商品はブラックとホワイトの2色展開で、価格は各1,680円だ。スタイリッシュなLEDディスプレイで数字が光るUSBデジタル時計として、デスク周りに映える限定モデルとなる。
『デジタル時計』は、時間・日付・温度を自動で切り替え表示する機能を備える。3つまで設定できるアラーム機能も搭載し、日常の時刻管理や予定確認に役立つ仕様。据え置きと壁掛けの両方に対応するため、設置場所に合わせて使い分けできる点も特徴だ。
製品ラインアップは、デジタル時計 ブラック（UNI-SUGICLOCK02BK）とデジタル時計 ホワイト（UNI-SUGICLOCK02WH）の2種類だ。サイズはおよそ幅235×奥行93×高さ40mm、重量はおよそ168gとなる。電源はDC5VのUSB給電で、USB-A to AC用給電ケーブルが付属する。メモリー用電池としてCR2032を使用し、温度表示範囲は0℃から50℃だ。
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