楽天版“Temu”？ 若者向けプチプラEC「楽天ラクヨコ」開始

楽天市場の“ヨコ”に、若者向けの売り場が新設された。

楽天グループは8月25日、ファッションや雑貨などのプチプラグッズを扱うオンラインストア「楽天ラクヨコ」を開設した。楽天市場とは独立した直販型の販売チャネルとして、取扱商品は約6万点からスタートする。価格は数百円からで、ファッション、スマートフォンアクセサリー、インテリア、キッチン雑貨などを取り扱う。

従来のECサイトのように商品名を検索して比較するだけでなく、SNSを見るように縦スクロールしながら商品を探せる点が特徴だ。閲覧履歴や購買行動に応じておすすめ商品も表示し、偶然の商品との出会い、いわゆるセレンディピティも演出する。

一部商品には、楽天が独自基準で検品・選定した「Rセレクト」のラベルを付ける。発送日から30日以内であれば、ユーザー都合でも返品できるとしている。

1回あたりの注文は2100円から1万6666円まで。2100円以上なら原則送料無料となる。購入額100円（税別）につき楽天ポイント1ポイントも付与する。

名称の「ラクヨコ」は、楽天と「横丁」を掛け合わせたもの。若年層に楽天経済圏へ入ってもらう入り口という位置づけだ。

低価格商品を大量にそろえ、スマートフォンで眺めながら商品を発見するというスタイルは、Amazon HaulやSHEIN、Temuなどが先行する。楽天ポイントや、「Rセレクト」によるセレクト性を生かし、競合と差別化できるかが注目だ。