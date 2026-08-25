povo、ついに「5G SA」対応　追加料金は当面無料

KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは8月25日、オンライン専用ブランド「povo2.0」の「通話＋データ」プラン向けに、5G SAの提供を開始した。利用には対応スマートフォンが必要。
5G SAは、4G LTEの設備を併用せず、コア設備や基地局などを5G専用で構成する通信方式。4G LTE側の混雑状況に左右されにくく、高速・大容量通信を利用しやすい。KDDIはSub6対応エリア全域で5G SAを展開し、カバー率は90％超としている。
既存のpovo2.0利用者も申し込めるが、SIMカードを再発行する場合は3850円の手数料がかかる。eSIMの再発行手数料は当面無料だ。5G SA自体の月額利用料は現時点で無料だが、将来は任意加入の有料サービスになる可能性がある。
提供開始に合わせて「5G SA提供開始記念キャンペーン」も実施する。8月25日から10月31日までに5G SA対応SIMを申し込み、有効化を完了したユーザーには、「データ使い放題（24時間）」のプロモコードを1回線につき1回プレゼントする。
サブ回線の定番となりつつあるpovoで、高速の5G SAが使えるようになるのは朗報だ。当面は対応エリアや端末を確認したうえで、通信品質を重視する人が選ぶという位置づけになりそうだ。
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