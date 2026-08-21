毎日測るだけで初音ミクが褒めてくれる体組成計　“三日坊主”卒業できるかも

タニタは8月20日、バーチャルシンガー「初音ミク」とコラボした通信機能付き音声体組成計、デジタル温湿度計、アクリルスタンドを発表した。8月28日発売で、価格は体組成計が2万4750円、温湿度計が3520円、アクリルスタンドが1650円。

体組成計「BC-204L 初音ミクモデル」は、初期設定から計測手順、計測結果まで初音ミクが音声で案内する。体脂肪率などの結果に応じてオリジナルの応援メッセージも流れる。

3日間連続で計測すると継続を褒めるメッセージが流れ、1週間、2週間と続けることで内容も変化する。初値ミクの“声援”によって、毎日の計測そのものを続けたくなる仕掛けだ。

2019年発売の「初音ミク ボイス体組成計」からの進化点はBluetooth対応だ。測定結果をスマホアプリ「TANITA Record」「ヘルスプラネット」で確認できるようになった。

計測できるのは体重、体脂肪率、BMI、筋肉量、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、体水分率の9項目。本体にはくるみつ氏描き下ろしのイラストをあしらった。

同時発売する温湿度計には、初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITOの6種類を用意する。

健康管理は続かなければ意味がない。乗るだけでミクさんに褒めてもらえるなら、三日坊主も卒業できるかもしれない。