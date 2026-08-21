「VRChat」公式推奨スペックPC、40万円台から

パソコン工房を運営するユニットコムは8月20日、ゲーミングPC「LEVEL∞」から「VRChat 推奨スペックPC」を発売した。価格は40万4800円から。

VRChatは、自分のアバターを使って世界中のユーザーと交流できるソーシャルVRプラットフォーム。ユーザーが制作したワールドの探索やゲーム、イベントなどが楽しめる。VRヘッドセットなしのデスクトップモードにも対応する。

ラインナップのなかで最も安い「LEVEL-R7B6-LCR78D-TKX-VRChat」は40万4800円。Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5070、16GBメモリ、1TB NVMe SSDを搭載する。

上位の「LEVEL-M8AM-LCR98D-UKXB-VRChat」は48万4800円。Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070 Ti、32GBメモリを搭載する。最上位モデルは57万9800円。Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5080、32GBメモリを搭載する。

いずれも受注後に生産するBTO方式で、用途や予算に応じたカスタマイズに対応する。

価格は初心者向けとは言いにくいが、「どんなPCを買えばいいのか分からない」という人にとって、推奨モデルがわかりやすい形で出てきたことは大きそうだ。