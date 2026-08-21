デスクが広〜く使える　ノートPCを“浮かせる”2980円トレー

机にあるもの、基本浮かせる方向で。

サンワサプライは8月20日、モニターアームに取り付けてノートPCなどを設置できる「100-VESA014」を発売した。価格は2980円。

VESA100×100mm対応のモニターアームに装着するスチール製トレー。11.6～17.3型のノートPCに対応する。耐荷重は約3kgで、タブレットやモバイルモニターも設置できる。

ノートPCを机の上から移動できるため、キーボードや資料を置くスペースを広げられる。外部モニターとノートPCを並べて使う在宅勤務や、小さめのデスクで便利に使える。

機器を固定するツメは上下方向にも無段階調整できる。USBやHDMI、電源端子などを避けて位置を決めることも可能だ。対応の横幅は約29～46cm。

トレーには滑り止めゴムと幅約2.2cmの落下防止ストッパーを搭載。底面には複数のスリットがあり、ノートPCの排熱を妨げにくい仕組みになっている。

ただし、VESA75×75mmには非対応。ノートPCを載せて使う場合は、約90度まで角度をつけられるモニターアームが必要になる。すでにモニターアームを使っている人なら、サクッと作業スペースを増やせるアイテムになりそうだ。