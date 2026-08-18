FCNT、最大90W対応の純正充電器「ACアダプタ a02」発売　arrows Alpha2を約40分でフル充電

FCNT合同会社は、最大90W出力に対応する純正充電器「ACアダプタ a02」を8月27日よりAmazonで発売する。価格は8,800円で、カラーはブラックだ。
「ACアダプタ a02」は、arrowsシリーズとらくらくシリーズに対応するメーカー純正のUSB Power Delivery（PD）対応充電器だ。2021年以降に発売したarrows、らくらくスマートフォン、らくらくホンで動作確認済みで、最大20V/4.5A/90Wの高出力に対応する。対象機種の「arrows Alpha2」では、1%から100%まで約40分で充電できる超急速充電に対応するという。
USB Type-C対応のノートPCやタブレットなどにも給電できる点も特徴だ。1台で複数機器に使えるため、自宅やオフィス、外出先での充電環境をすっきりまとめやすいだろう。同梱のE-marker対応Type-Cコネクタケーブルは長さ約1mで、購入後すぐに使える構成となる。
本体はPSE適合かつMCPC認証を取得し、過電流や過電圧を防ぐ安全機能を備える。入力はAC100V-240V、50/60Hzに対応し、海外でも使える仕様だ。サイズはおよそ幅28.0×奥行58.0×高さ49.5mm。重量はおよそ108gとなる。
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