週刊アスキー No.1609(2026年8月18日発行)

特集1はAIを使ったワンランク上の使いこなしとプログラミング環境の紹介。かつては覚えることが多かったプログラミングもAIに聞けば初心者でも簡単に取り組める。特集2はスマホを便利にする代表的なAIツールを紹介。

週アス最新号は8月18日（火）発行です。

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【表紙の人】

中村舞（STU48）

【特集】

AI自動実行の基礎知識

【特集】

スマホに入れておきたいAIツール15選

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ASCII Power Review

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T教授の戦略的衝動買い

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週替わりギークス

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みやさとけいすけの工具探検隊

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福田有宵先生が占う！ 今週の運勢／8/18-8/24

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NeXT=完全予想

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■通巻：1609号

■発行：2026年8月18日(火)

■次号発行予定：2026年8月25日(火)