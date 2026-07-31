100台限定！ ZETA DIVISIONコラボPCにピラーレス仕様の新モデル登場

ユニットコムは、iiyama PC ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、「ZETA DIVISIONコラボZETA kunオリジナルデザインピラーレスモデル」を7月31日から初回生産100台限定で受注開始した。価格は234,800円からで、BTO対応により構成を選べるほか、先着100名には「ZETAくん ルームシューズ」が付属する。

この新モデルは、eスポーツチームZETA DIVISIONとLEVEL∞のコラボレーションによる特別仕様だ。黒色のピラーレスケースに、ZETAくんを側面ガラスパネルと前面ガラスパネルへデザインし、LEDイルミネーションもチームカラーに合わせて発光できるという。再販は未定のため、限定性の高いコレクターズモデルという位置づけになる。

機能面でも、ゲーム用途に求められる実用性を備える。サイド、トップ、リアに最大6基の120mmファンを搭載でき、最大240mmラジエーターにも対応するため、空冷と水冷の両方で冷却性を高めやすい。さらに、最大380mmのグラフィックスカードや高さ170mmのCPUクーラーを搭載可能で、3.5/2.5インチドライブベイも2基備えるなど、カスタマイズの自由度が高い設計だ。

ラインナップには、Intel Core Ultra 5 225FとGeForce RTX 5050 8GB GDDR6を搭載する「LEVEL-M58M-225F-PKX-ZETA kun [RGB Build]」が234,800円、AMD Ryzen 7 9700XとAMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6を搭載する「LEVEL-M5AM-R97X-RRX-ZETA kun [RGB Build]」が309,800円で用意される。さらに、AMD Ryzen 7 9850X3DとGeForce RTX 5090 Founders Editionを組み合わせた「LEVEL-M5AM-LCR98Z-XKMX-ZETA kun-Limited Edition [RGB Build]」も969,800円で展開される。いずれもWindows 11 Homeを採用し、標準構成からBTOで仕様変更が可能だ。

購入特典としては、対象モデル購入者の先着100名に「ZETAくん ルームシューズ」をプレゼントするほか、購入者全員に限定壁紙も配布される。ZETA DIVISIONの世界観をまとった限定デザインPCとして、ゲーム環境の見栄えと実用性を両立させたいユーザーに注目の一台だ。