LEVEL∞、『リネージュ2』推奨PCを発売　RTX 5060搭載デスクトップ＆14型ノートを展開

パソコン工房とグッドウィルを運営するユニットコムは、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、「リネージュ2」推奨パソコン2機種を発売した。販売モデルはデスクトップ「LEVEL-M8AM-R96X-RKXB-L2」とノートPC「LEVEL-14FHX31-UX7-URSX-L2」で、いずれもBTOに対応し、用途に合わせたカスタマイズが可能だ。価格はそれぞれ259,800円、329,800円だ。購入はパソコン工房の特集ページおよび各製品ページから行える。

『リネージュ2』は、ドワーフ、エルフ、オークなどが登場する西洋ファンタジーMMORPGだ。マウスクリック中心で進められる手軽さに加え、血盟による大規模な攻城戦やレイド討伐が魅力とされるタイトルだ。今回の推奨パソコンは、同作を快適に楽しみたいユーザー向けに、メーカー側が構成を選定したモデルという位置付けとなっている。

デスクトップの「LEVEL-M8AM-R96X-RKXB-L2」は、Windows 11 Home、AMD Ryzen 5 9600X、GeForce RTX 5060 8GB GDDR7、メモリ16GB、1TB NVMe対応 M.2 SSDを搭載するミニタワー構成だ。グリーン購入法適合品で、キーボード、マウス、モニタは別売りだ。価格は259,800円。

ノートPCの「LEVEL-14FHX31-UX7-URSX-L2」は、Windows 11 Home、インテル Core Ultra X7 プロセッサー 358H、インテル Arc B390 GPU、メモリ32GB、1TB NVMe対応 M.2 SSDを採用する14型モデルだ。解像度はWUXGA（1920×1200ドット）で、非光沢カラー液晶を備える。こちらもグリーン購入法適合品で、価格は329,800円。どちらのモデルも標準構成からのBTOカスタマイズに対応し、ストレージやメモリなどを用途に応じて調整できる。

販売ページはLEVEL∞の『リネージュ2』推奨パソコン特集ページおよび各製品詳細ページで公開されている。ゲーム用途に特化した推奨構成を選びたい場合や、BTOで自分好みの仕様に仕上げたい場合に適したラインアップだ。