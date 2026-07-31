パソコン工房「超大感謝セール」8月1日開幕　最大3万円還元や日替わり特価も

ユニットコムは、パソコン工房・グッドウィルの全国店舗およびWEB通販サイトで、8月1日から「パソコン工房の日 超大感謝セール」を開催する。8月5日の「パソコン工房の日」を記念した企画で、開催期間は店舗が8月1日から8月21日まで、WEB通販サイトは7月31日から8月21日11時59分までとなる。セールでは人気のデスクトップPCやノートPC、PCパーツ、周辺機器を対象に、期間限定価格の商品や日替わりセールが登場する。

「パソコン工房の日 超大感謝セール」は、普段使いからビジネス向けまで即戦力となるデスクトップPCや、高いグラフィックス性能を備えたノートPCなどを幅広くそろえる施策だ。あわせて「オススメパソコン」や「PCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品」も用意され、用途に応じて選びやすい構成となる。購入方法は全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗、またはパソコン工房WEB通販サイトでの注文となる。

関連企画として、中古商品のセール「緊急放出！！中古大祭」や、会員向けの「怒涛のスーパー中古の日」も展開する。中古PC、ゲーミングPC、PCパーツ、スマートフォンまで対象が広く、購入時は最大20％OFF、買取では最終査定額から最大10％アップの特典が用意される。さらに、グラフィックスカード、液晶モニター、ゲーミングデバイスを対象に、店舗ではLINEクーポン、WEB通販サイトではクーポンコードを配布し、対象条件を満たす会員は500円値引きを受けられる。

このほか、店舗で1,000円以上購入した顧客や新品パソコン購入者を対象に、えなこさんの「暑中見舞いオリジナルポストカード」を先着配布する施策も実施。加えて、対象の新品パソコンやゲーミングPC購入で最大3万円分相当を還元する「パソコン工房の日 超還元祭」や、保証サービス加入で最大2万円分相当を還元する「最大2万円分還元 超還元プログラム」も案内されている。ユニットコムは、記念日連動の複数施策を通じて、購入特典と還元を組み合わせた大型キャンペーンを打ち出す。