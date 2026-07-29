熊本地震の被災者を支援　パソコン工房熊本店が修理・データ復旧を特別対応

ユニットコムは、令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震の被災者向け支援として、パソコン工房 熊本店で特別対応サービスを実施する。実施期間は7月29日から9月30日までで、対象店舗は熊本県熊本市南区馬渡2-13-7にある同店だ。



支援内容は、故障品でも1,000円での買い取り保証、iiyama PCの修理見積もり無料、修理中の代替機1カ月無償レンタル、データ復旧とデータ移行の検証作業無料だ。利用時は「被害を受けており、本サービスを利用する」と申し出る必要がある。

水濡れしたパソコンも特別対応の対象となるが、破損状況や部品欠損の内容によっては修理できない場合があるという。なお、修理やデータ復旧、データ移行に伴う作業工賃や部品代は別途発生する。診断後や検証後のキャンセル費用は不要で、店内で作業可能なものが対象となる。

●お客様お問合せ先

パソコン工房 熊本店

住所：〒862-0968 熊本県熊本市南区馬渡2-13-7

TEL：096-334-0780

HP：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/kumamoto.php

E-mail：kumamoto@pc-koubou.co.jp

営業時間：11:00-19:30

※買取、サポートの受付は閉店30分前まで。