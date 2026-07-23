ファーウェイがオープンイヤー＆イヤーカフ型イヤホンのフラグシップモデルを予告　7/30にMakuakeで支援者募集開始!?

ファーウェイ・ジャパンは、オープンイヤー＆イヤーカフ型イヤホンのフラグシップモデル「HUAWEI FreeClip 2 S」を予告。7月30日11時にMakuakeでの正式発表を予定していると発表した。
それに先駆けて、Makuake上ではティザーページを公開（https://www.makuake.com/project/huawei_freeclip2s/）。先行登録の受け付けを開始している。
現行モデルの「HUAWEI FreeClip 2」は今年2月に一般販売を開始。前モデルとの比較で、本体の小型化のほか、独自のデュアル振動板ドライバーによる音質改善などが売りだった。現状でMakuake上で公開されているHUAWEI FreeClip 2 Sの情報を見ると、ケースが半円状になっているほか、「空間オーディオとAIスマート機能が融合」といった部分が新要素と考えられる。
同社のクラウドファンディングでの取り組みでは、一般販売より先にオトクに製品を購入できる例が多い。実際にX上のポストでも「24時間限定【27％OFF】」という内容が含まれている。この新しいイヤホンに興味がある人は、まずはメールアドレスを登録して、通知を受け取れるようにしておくといいだろう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります