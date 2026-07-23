ファーウェイがオープンイヤー＆イヤーカフ型イヤホンのフラグシップモデルを予告　7/30にMakuakeで支援者募集開始!?

ファーウェイ・ジャパンは、オープンイヤー＆イヤーカフ型イヤホンのフラグシップモデル「HUAWEI FreeClip 2 S」を予告。7月30日11時にMakuakeでの正式発表を予定していると発表した。

それに先駆けて、Makuake上ではティザーページを公開（https://www.makuake.com/project/huawei_freeclip2s/）。先行登録の受け付けを開始している。

現行モデルの「HUAWEI FreeClip 2」は今年2月に一般販売を開始。前モデルとの比較で、本体の小型化のほか、独自のデュアル振動板ドライバーによる音質改善などが売りだった。現状でMakuake上で公開されているHUAWEI FreeClip 2 Sの情報を見ると、ケースが半円状になっているほか、「空間オーディオとAIスマート機能が融合」といった部分が新要素と考えられる。

同社のクラウドファンディングでの取り組みでは、一般販売より先にオトクに製品を購入できる例が多い。実際にX上のポストでも「24時間限定【27％OFF】」という内容が含まれている。この新しいイヤホンに興味がある人は、まずはメールアドレスを登録して、通知を受け取れるようにしておくといいだろう。