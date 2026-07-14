ファーウェイ、イヤーカフ型イヤホン「HUAWEI FreeClip 2 S」をSNSで予告

ファーウェイ・ジャパンは、同社の公式SNSアカウント（@HUAWEI_Japan_PR）で、オープンイヤー＆イヤーカフ型の完全ワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeClip 2 S」を予告している。近日中でのMakuakeでの公開を予定しているとのこと。
周囲の音を自然に取り込めるオープンイヤー設計💡— Huawei Mobile (Japan) (@HUAWEI_Japan_PR) July 14, 2026
音楽を楽しみながら周囲の状況も把握でき、ながら作業との相性が抜群❗️
毎日に寄り添うイヤーカフイヤホンです🎵
近日 #Makuake にて公開予定✨https://t.co/iqBo4NmGQD#HUAWEI#FreeClip2S#Makuake#イヤーカフイヤホン#オープンイヤーpic.twitter.com/rexim9XibZ
現行モデルの「HUAWEI FreeClip 2」は今年2月に一般販売を開始。前モデルと比較して、独自技術のデュアル振動板ドライバーによる音質や本体の小型化などで進化している。また、IP57の防水・防塵や落下検知機能（片方のイヤホンを落としたときにもう片方にアラームが鳴る）なども搭載されている。
HUAWEI FreeClip 2 Sがどんな進化をするかは、正式発表を期待したい。
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