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ファーウェイ、イヤーカフ型イヤホン「HUAWEI FreeClip 2 S」をSNSで予告

2026年07月14日 20時30分更新

文● オカモト／ASCII

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　ファーウェイ・ジャパンは、同社の公式SNSアカウント（@HUAWEI_Japan_PR）で、オープンイヤー＆イヤーカフ型の完全ワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeClip 2 S」を予告している。近日中でのMakuakeでの公開を予定しているとのこと。

　現行モデルの「HUAWEI FreeClip 2」は今年2月に一般販売を開始。前モデルと比較して、独自技術のデュアル振動板ドライバーによる音質や本体の小型化などで進化している。また、IP57の防水・防塵や落下検知機能（片方のイヤホンを落としたときにもう片方にアラームが鳴る）なども搭載されている。

　HUAWEI FreeClip 2 Sがどんな進化をするかは、正式発表を期待したい。

 

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