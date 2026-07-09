DAIV 10周年で「将棋AIサミット2026」開催　マウスコンピューターが協賛モデルも展示

マウスコンピューターは、クリエイター向けPCブランド「DAIV」誕生10周年を記念し、8月1日に東京・歌舞伎座タワー23階で開催される「将棋AIサミット2026 powered by DAIV 10th Anniversary」に協賛する。イベントは13時から18時まで行われ、参加登録は公式サイトから受け付ける。会場では、棋士、AI技術開発者、ユーザーが集い、将棋AIの最前線と将来像を語り合うほか、DAIVの協賛モデルを使った実機デモも予定されている。

今回のサミットでは、谷合廣紀五段と「水匠」「やねうら王」の開発者による基調鼎談を皮切りに、ゲストの鎌田菜月さんと学ぶAI活用法、人気YouTuberのそらさんやSugarさんによる将棋AIの魅力紹介など、多彩なプログラムを展開する。将棋AIは対局の強さだけでなく、学習方法や観戦の楽しみ方にも変化をもたらしており、専門家とユーザーが同じ場で知見を共有する機会になるという。

展示フロアでは、10周年を迎えたDAIVで将棋AIを実際に動かすデモを体験できる。協賛モデルの一例として、DAIV KM-A7G60はAMD Ryzen 7 9700X、NVIDIA GeForce RTX 5060、16GBメモリ、1TB NVMe SSDを搭載し、販売価格は349,800円だ。もう一つのDAIV FW-P9G80は、AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX、NVIDIA GeForce RTX 5080、64GBメモリ、2TB NVMe SSDを備え、販売価格は4,999,800円となる。

DAIV KM-A7G60はWindows 11 Home 64ビット、DAIV FW-P9G80はWindows 11 Pro for Workstations 64ビット（DSP）を採用する。サイズは製品ページで確認でき、いずれも高負荷なAI処理や制作用途を想定した構成だ。イベントの詳細は「将棋AIサミット2026」特設ページ、DAIVの詳細はブランドページで確認できる。