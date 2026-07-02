JAPANNEXTの21.5インチIPSモニター新登場 100Hz対応フルHDモデルが1万3980円
JAPANNEXTは、21.5インチのIPSパネルを搭載したフルHD液晶モニター「JN-IPS215F3」を7月2日より発売する。直販価格は13,980円。広視野角と100Hz対応を備え、日常利用から動画視聴、軽作業まで幅広く使いやすいモデルだ。
「JN-IPS215F3」は、フルHD（1920×1080）解像度の21.5インチ液晶モニターだ。IPSパネルならではの上下左右178度の広視野角に対応し、見る角度による色やコントラストの変化を抑える設計となる。最大輝度230cd/m2、sRGB 100%の広色域にも対応しており、写真や動画を自然な発色で表示しやすい点が特徴だ。
表示性能では、HDMI 2.0端子接続時に最大100Hz、VGA接続時に75Hzで動作する。AdaptiveSync（FreeSync）にも対応し、フレームのずれによるティアリングを抑えて映像を滑らかにする。さらに、フリッカーフリーとブルーライト軽減モードを備え、長時間の利用時に目への負担を抑える工夫も盛り込まれている。
接続端子はHDMI 2.0×1、VGA×1、オーディオ入力×1を搭載し、古いPCから最新機器まで幅広い接続に対応する。75×75mmのVESAマウントに対応するため、別売りのモニターアームやスタンドへの取り付けも可能だ。2W×2のスピーカーを内蔵し、本体サイズはスタンド有りでおよそ幅493×奥行170×高さ368mm、重量はおよそ2.2kgとなる。保証期間は2年だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります