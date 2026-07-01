JAPANNEXT、国内最大級eモータースポーツリーグ「JEGT」とパートナー契約締結

JAPANNEXTは7月1日、国内最大級のeモータースポーツリーグ「AUTOBACS JEGT」とパートナーシップ契約を締結したと発表した。JEGTは2019年発足のリーグとして知られる。JAPANNEXTは液晶ディスプレイの開発・製造・販売を手がけるメーカーであり、今回の契約では競技環境と観戦体験の向上を支える狙いがあるという。

JEGTは、世界大会経験者を含むトップドライバーや多様な企業が参戦する競技舞台であり、個人戦とは異なるチーム戦ならではの戦略性が魅力だ。今回の提携により、JAPANNEXTは競技シーンで重要な役割を担うモニターを通じて、選手が高いパフォーマンスを発揮できる環境づくりを後押しするという。

同社はこれまでeスポーツ大会や競技シーンを支援してきたが、eモータースポーツへの協賛は今回が初めてとなる。モニターは映像の表示装置であるだけでなく、応答速度や表示の見やすさが勝敗に影響しやすいデバイスだ。緻密な操作や瞬時の判断が求められるJEGTにおいて、JAPANNEXTの製品群は選手とファン双方に価値を提供する存在になるという。