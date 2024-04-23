“ERP導入後”こそAI・データ活用の本番　CDataとテクトラがパートナーシップ

CData Software Japan（CData）は、2026年5月12日、Microsoftの中小企業向けERP「Dynamics 365 Business Central」を中心としたERP導入・業務改善支援を手掛けるテクトラジャパン（テクトラ）とパートナーシップを締結したことを発表した。

本パートナーシップにより両社は、CDataのマネージドMCP基盤「CData Connect AI」を活用し、Dynamics 365 Business Centralを中心としたERPとAIを掛け合わせた「ERP導入後のデータ活用」を推進していく。

背景には、クラウドERPの導入が進む一方で、「業務データを十分に活用しきれていない」企業が増えている状況がある。特に、Dynamics 365 Business Centralのユーザーにおいては、外部サービスを含むデータの分散や、データの収集・可視化といったデータアクセスにおける課題が顕在化しているという。

そこで、データ連携およびAI活用基盤を提供するCDataとERP導入・業務設計の知見を有するテクトラが連携。データ活用の課題を解決するための包括支援を手掛けていく。

両社では、パートナーシップの第一弾として、ERP × CRM × AI をテーマとしたウェビナーを2026年5月26日に開催予定だ。

開催日程：2026年5月26日14:00～15:00

開催形式：オンライン（Teams）

参加費：無料（事前登録制）

申し込みURL：https://lp.tectura.com/ja/ai_cdata