Microsoftの中小企業向けERP×マネージドMCP基盤でデータ活用の悩みを解決
“ERP導入後”こそAI・データ活用の本番 CDataとテクトラがパートナーシップ
CData Software Japan（CData）は、2026年5月12日、Microsoftの中小企業向けERP「Dynamics 365 Business Central」を中心としたERP導入・業務改善支援を手掛けるテクトラジャパン（テクトラ）とパートナーシップを締結したことを発表した。
本パートナーシップにより両社は、CDataのマネージドMCP基盤「CData Connect AI」を活用し、Dynamics 365 Business Centralを中心としたERPとAIを掛け合わせた「ERP導入後のデータ活用」を推進していく。
背景には、クラウドERPの導入が進む一方で、「業務データを十分に活用しきれていない」企業が増えている状況がある。特に、Dynamics 365 Business Centralのユーザーにおいては、外部サービスを含むデータの分散や、データの収集・可視化といったデータアクセスにおける課題が顕在化しているという。
そこで、データ連携およびAI活用基盤を提供するCDataとERP導入・業務設計の知見を有するテクトラが連携。データ活用の課題を解決するための包括支援を手掛けていく。
両社では、パートナーシップの第一弾として、ERP × CRM × AI をテーマとしたウェビナーを2026年5月26日に開催予定だ。
開催日程：2026年5月26日14:00～15:00
開催形式：オンライン（Teams）
参加費：無料（事前登録制）
申し込みURL：https://lp.tectura.com/ja/ai_cdata
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