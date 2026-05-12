kintoneに大規模組織向けの「複数ドメイン管理機能」　ユーザーとセキュリティを集中管理

サイボウズは、2026年5月11日、ノーコード・ローコードツール「kintone」において、複数のドメインを一元管理できる「複数ドメイン管理サービス」の提供を開始した。大規模組織向けの「ワードコース」専用の機能で、“全体管理”と“現場ごとの柔軟な活用”を両立できる。

近年、kintoneの大規模導入が進む中で、部門や用途、グループ会社単位で、複数のドメインを運用するケースが増えているという。その際、ユーザー管理やセキュリティ設定がドメインごとの個別管理となり、組織全体の利用状況や設定を把握しづらいという課題が発生していた。

こうした背景から生まれた新機能が複数ドメイン管理サービスである。専用のサブドメイン「管理ドメイン」に、組織内のドメインを紐づけ、ユーザー管理やセキュリティ設定を横断的に対応できるようにする。具体的な機能は以下の通り。

・ユーザー情報の一元管理： 管理ドメインに全体のユーザー情報を集約し、各ドメインを利用できるユーザーを指定できる

・各ドメインの設定管理： 連携中ドメインの設定を、管理ドメインから確認・変更できる

本機能は、大規模組織向けの「ワイドコース」を契約しているユーザーを対象に提供される。サイボウズは今後も、大規模組織での活用拡大を見据え、ワイドコースの機能強化を図っていくとしている。