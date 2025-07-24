「WEST-SEC」ウェビナーから学ぶ、FortiGateユーザーのリモートアクセス現在地
フォーティネットの「SSL-VPN廃止」 IPsec移行と脱VPN、それぞれの注意点を総ざらい
「SSL-VPN」は、導入の手軽さなどからリモートワークの普及を支えてきた技術だ。一方で、セキュリティリスクが深刻化しており、フォーティネットはSSL-VPN機能の廃止を決定。同機能を利用できるOSのサポート（エンジニアリングサポート）も、2027年5月に終了する予定だ。
本記事では、2026年4月14日に開催された「WEST-SEC」のウェビナーの内容を基に、その背景や代替手段である「IPsec-VPN」への移行のポイント、さらに、脱VPNを実現する「ZTNA」「SASE」という新たな選択肢について紹介する。
なぜ「SSL-VPN」を廃止にするのか？
WEST-SECは、初心者向けのセキュリティイベントや「8割解けるCTF」を手掛けるコミュニティである。「学びの共有」を目的に活動しており、本番環境への適用は自己責任という前提のもと、ハンズオン勉強会を展開する。
今回のテーマは、「FortiGateにおけるSSL-VPN機能の廃止」だ。まずは、WEST-SEC主宰の粕淵卓氏が、同テーマの背景と代替手段である「IPsec-VPN」への移行のポイントについて解説した。
SSL-VPNは、導入の手軽さやどこからでもVPNにつながる柔軟性から、コロナ禍のリモートワークを支えた技術である。実際に、ウェビナーの参加者へのアンケートでは、未だ4割が「VPN装置へのSSL-VPN接続」を利用中と回答している。
フォーティネットは、2025年4月、VPN装置として広く利用されている「FortiGate」において、このSSL-VPN機能を廃止する方針を発表した。「FortiOS 7.6.3」以降では、SSL-VPNトンネルモードが廃止され、すでに設定項目自体が消失している。なお、SSL-VPNが使えるFortiOS 7.4.xのエンジニアリングサポート（バグ修正や機能追加など）は2027年5月11日に、セキュリティパッチを含むすべてのサポートは2028年11月11日に終了する予定だ。
フォーティネットがSSL-VPN廃止の方針をとった背景には、SSL-VPNが恒常的に攻撃の標的となっている現状がある。SSL-VPNは、複雑で攻撃を受けやすいアプリケーション層で動作し、Webサーバーとして振る舞い、外部からのリクエストを解析するという仕様から、認証前の処理で致命的な脆弱性が生じやすい。
実際、フォーティネットに限らず、各社のVPN装置で脆弱性が確認されてきた。特にリモートコード実行（RCE）と呼ばれる脆弱性は、VPNの認証を回避するだけではなく任意のプログラムを直接実行でき、これを悪用した攻撃被害が多発していた。
セキュアなVPN「IPsec」への移行のポイント
フォーティネットの方針を受け、FortiGateのSSL-VPN機能を利用している企業は、エンジニアリングサポート終了の2027年5月までに代替手段への移行を完了させる必要がある。まず、多くの企業が検討するのが、そのままFortiGateで利用可能な「IPsec-VPN」への切り替えだろう。
SSL-VPNはアプリケーション層で動作するのに対して、IPsec-VPNはネットワーク層で動作するプロトコルである。SSL-VPNのように複雑な処理を持たないため、ソフトウェアに脆弱性が生じにくい。また、暗号鍵が一致しないパケット、規定に反するパケットは破棄されるため、認証前の処理に攻撃を仕掛けられることも構造上難しい。
IPsec-VPNに移行する場合は、SSL-VPN同様、クライアントソフトとして「FortiClient」を使用する。無償版も提供されているが、公式サポートの対象外であるため、「基本的には有償版を推奨する」と粕淵氏。
そして、FortiGate側での設定が必要となるが、FortiOSの7.6系と7.4系で設定画面が大きく異なる。ウェビナーでは7.6系を用いて設定手順のデモが披露された。ここではその要点をまとめる。
①SSL-VPN無効化：
・バージョン確認
・SSL-VPN機能の無効化
・SSL-VPN設定の削除
ファイアウォールポリシーの削除、ユーザー・グループの整理など
②ユーザー・グループの作成：
・ユーザーの定義
・ユーザーグループの作成
③VPNウィザードを利用したVPNの設定：
・任意のトンネル名を入力して、リモートアクセスのテンプレート選択
・VPNトンネルの設定
今回はVPNクライアントの種類はFortiClient、認証方式は事前共有鍵、ユーザー認証方法は作成済みのユーザーグループを選択し、その他はデフォルト
・リモートエンドポイントの設定
VPN接続してきた端末に対して、社内から割り当てるIPアドレスの範囲を指定（あわせてFortiClientの設定を環境やセキュリティ方針に基づき設定する）
・ローカルFortiGateの設定
VPNの入り口となるインターフェースと、アクセスを許可する社内ネットワークを指定
加えて、VPNトンネルの詳細で、各項目を細やかにチューニングしていく必要がある。デモでは、以下の項目について触れた。
・IPv4スプリットトンネル：
指定されたネットワーク以外は直接インターネットに接続するかを設定（すべてを検閲する場合はオフに）
・暗号化・認証アルゴリズム：
「フェーズ1」「フェーズ2」において、強固な暗号化（AES128/AES256など）や認証（SHA256など）、Diffie-Hellmanグループ（21など）になっていることを確認
・PFS（Perfect Forward Secrecy）：
秘密鍵が漏えいしても過去の通信データを復号できないようにする機能を設定
最後にクライアント（FortiClient）側でもVPNを設定・チューニングする（新規VPN接続で「IPsec-VPN」を選択）。今回は、FortiGateに合わせる形で、IKEをバージョン2に、暗号化・認証アルゴリズムを強固なものに変更した。
ただしIPsec-VPNも安全というわけではない
一方で、IPsec-VPNも安全とは言い切れない。まず、SSL-VPNと比べると頻度や影響度が低いものの、IPsec-VPNにも脆弱性は見つかっている。後述するVPN自体の持つ脆弱さも変わらず、パッチ適用や各ファームウェア更新を怠れば脆弱性も残存してしまう。
さらに、認証情報自体が漏えいしてしまうと、不正アクセスのリスクは避けられないだろう。粕淵氏は、「IPsecに移行すれば直ちに安全になるという訳ではなく、トータルでセキュリティを考える必要がある」と強調する。
ウェビナーでは、IPsec-VPNのセキュリティを高めるための3つのポイントも紹介された。
1つ目は、「認証の強化」だ。Client-to-Siteで利用する際は、「MFA（多要素認証）」が必須となる。FortiGateでの設定手法はいくつかあるが、「クライアント証明書によるユーザー認証」が最も堅牢で、「スマホアプリ（FortiToken Mobile）」がそれに続く。
2つ目は、「送信元IPアドレス制限」だ。第三者の不正な接続を確実にブロック可能なため、「できるだけ実施すべき」だと粕淵氏。FortiGateのファイアウォールポリシーではなく、Local Inポリシー（初期状態では非表示）で設定する形となる。
3つ目は、「IKEおよび暗号化設定の最適化」だ。IPSecの設定自体を現代の基準にあわせてチューニングする必要がある。
ユーザー認証では、従来の「IKEv1」を無効化して、よりセキュアな「IKEv2」を使用する。フォーティネットでもIKEv1を廃止する方向性で、FortiClient（有償版）のv7.4.4以降でサポートを終了している。前述の設定手順でも触れた、暗号化・認証アルゴリズムやPFSの有効化も確認する必要があるだろう。
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