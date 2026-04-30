JR九州、SORACOMを活用して鉄道車両のデータ分析基盤を強化
ソラコムは、九州旅客鉄道が鉄道車両データ分析基盤に、同社のAI/IoTプラットフォーム「SORACOM」を採用したことを発表した。これにより、JR九州は車両の稼働データをクラウドに集約し、コンディションベースメンテナンス（CBM）の実現を支援するという。
JR九州では、安全運行を支える車両の保守・点検業務の効率化を目指し、デジタル技術の活用を推進している。その取り組みの中で、「SORACOM IoT SIM」と「IoTゲートウェイ」を用いることで、鉄道車両からリアルタイムでデータをクラウドへ送信する仕組みを構築した。具体的には、空調やドア、電力装置といった車両関連装置のデータをセルラー通信で収集し、AWS上のデータストアにデータを蓄積する形を取っている。
これまで車両に搭載されたセンサーからのデータは、現地での確認に限られていたが、新たな基盤の導入により、ビッグデータとしての活用が可能になった。これにより、時間に依存した保全から、故障予兆を捉えて最適なタイミングでのメンテナンスを行うCBMへの移行が促進されている。
SORACOMを採用した背景には、鉄道車両から常時データを送信するための安定したセルラー通信の提供、クラウドとの迅速なデータ連携、そして高いセキュリティ機能が挙げられる。これらの特長が、内製化の体制で車両データ活用を推進するJR九州のニーズに合致した。
今後、JR九州では蓄積データのさらなる分析を通じ、メンテナンス領域の拡大のみならず、運転業務の支援や輸送ダイヤ分析に至るまで、データ活用の幅を広げていく方針だ。
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