【期間限定】パソコン工房決算セール第2弾、即納PC＆日替わり特価が激アツ

ユニットコムは、全国のパソコン工房とグッドウィル店舗にて、3月28日から4月3日まで「超 期末最後の決算セール 第2弾」を開催する。今回のセールでは「オススメ即納パソコン」や、PCパーツ・周辺機器の日替わりセール商品を含む、多数の製品が特別価格で提供される。
同セールでは、eスポーツのプロプレイヤーや著名インフルエンサーとコラボしたゲーミングPC「LEVEL∞」、コスパを追求しカラーバリエーションも選べる「LEVELθ」、カスタマイズ可能な高品質BTOパソコン「iiyama PC」が展示される。また、高性能でスリムなWindows 11搭載パソコンやNPU AIエンジン内蔵モデル、マルチモニター対応モデルもラインナップされ、ビジネス用途に最適な最新パソコンを取り揃えた。
ユニットコムは、セール期間中、法人向けにまとめ買いや業務PCの買い替え相談も受け付ける。また、最大48回まで分割支払い手数料が無料のショッピングローンも利用可能で、お得に購入できるキャンペーンが豊富に用意されている。必要に応じて店頭スタッフと一緒に注文や相談ができるので、安心して購入を進められる環境が整えられている。
プロモーション期間中は、業界で人気の「期末・期初 怒涛のAMD祭」など、併せて実施される複数のキャンペーンもぜひチェックしてほしい。これらの特別なオファーを活用して、最先端のテクノロジーを搭載したデバイスや機器をお得に手に入れよう。
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