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アップルの製品ページから「Mac Pro」消滅　タワー型Macの歴史は一旦途絶える

2026年03月27日 11時20分更新

文● 二子／ASCII

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　アップルの公式サイトから「Mac Pro」の販売ページが消滅している。

Mac Pro

従来のMac ProのURLにアクセスしても、Macのトップページにリダイレクトされる

　最新スタイルのMac Proは2019年にIntel Xeon Wを搭載して登場。それ以前の黒い円筒型のMac Proに対して、PCI Expressスロットを用意し、各種拡張ボードが搭載できる点、ラックマウントモデルも用意される点がアドバンテージになっていたが、同時に前面部が「おろし金に似ている」などとも言われていた。

Mac Pro

おろし金っぽいと言われた最新世代のMac Proの筐体

　2023年には筐体は継続しつつ、M2 Ultraを搭載してリニューアルしたものの、その後は新しいCPUにアップデートされることもなく、Mac Studioに対する存在の希薄さも目立つようになっていた。

Mac Pro

小型化された筐体への評価は高かったものの（ゴミ箱っぽいとも言われた!?）、拡張性の低さも指摘されたモデル

Mac Pro

Mac Proと言えば、やはりこの第一世代のイメージが強いか。ビデオカード、光学ドライブ、HDDとさまざまなパーツの換装やメンテナンスが容易だった

　Macにおけるユニファイドメモリアーキテクチャの採用（ビデオカードの追加がなくなった）、クリエイティブの現場におけるMacの役割など、タワー型Macを取り巻く環境の変化がラインアップからの消滅の原因と考えられるが、再び登場する日は来るのだろうか。

 

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