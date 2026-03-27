アップルの製品ページから「Mac Pro」消滅　タワー型Macの歴史は一旦途絶える

アップルの公式サイトから「Mac Pro」の販売ページが消滅している。

最新スタイルのMac Proは2019年にIntel Xeon Wを搭載して登場。それ以前の黒い円筒型のMac Proに対して、PCI Expressスロットを用意し、各種拡張ボードが搭載できる点、ラックマウントモデルも用意される点がアドバンテージになっていたが、同時に前面部が「おろし金に似ている」などとも言われていた。

2023年には筐体は継続しつつ、M2 Ultraを搭載してリニューアルしたものの、その後は新しいCPUにアップデートされることもなく、Mac Studioに対する存在の希薄さも目立つようになっていた。

Macにおけるユニファイドメモリアーキテクチャの採用（ビデオカードの追加がなくなった）、クリエイティブの現場におけるMacの役割など、タワー型Macを取り巻く環境の変化がラインアップからの消滅の原因と考えられるが、再び登場する日は来るのだろうか。