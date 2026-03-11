IoTで鳥獣被害対策を効率化、罠の見回り負担を9割削減する新技術とは

さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
 

　ソラコムとジョイ・ワールド・パシフィック（JWP）は、深刻化する鳥獣被害に対するIoTとAIを活用した対策をテーマにしたセミナーを共催した。セミナーでは、農作物や人身への被害が増加している中、狩猟者が減少するという危機的状況に対し、新たな技術を用いた解決策が示された。

　セミナーでは、まずソラコムのIoT技術による効率化事例が紹介された。IoTはセンサーやデバイスをクラウドに接続し、データを集め操作を自動化する技術である。特に養豚場での飼料残量管理の事例では、人手を介さずに確認作業が効率化された。この技術は鳥獣対策の現場でも有用で、高齢化が進む狩猟者の見回り負担を軽減することが期待される。

　続いて、JWPが開発したIoT検知デバイス「ワナベル」が紹介された。このデバイスは、罠の物理的な動きを検知し、リアルタイムで管理者に通知を送る。大阪府での実証実験では、見回りにかかる時間が大幅に削減されたことが示されたという。また、このデバイスは自治体だけでなく個人のハンターも導入可能で、そのニーズに応えている。

　セミナー後半では、熊被害への対策についても取り上げられた。JWPのAIによる自動検知と威嚇を組み合わせたシステムは、青森県での実証実験において、熊の侵入を検知し追い払うことに成功した。システムは、市販のUSBカメラとAIを用いて熊を識別し、威嚇装置で追い払うという構成だ。この技術により、農家は安全を確認して作業できる環境が提供される。

　テクノロジーが現場の泥臭いノウハウと融合し、高度なセンサーとAIが労力を効率化する様子が示されたことで、IoT技術が地域の課題解決に役立つ可能性を強く感じられた。今後もソラコムは、こうした取り組みを支え、様々な分野での応用を広げていく。 

■関連サイト

soracom トップへ

この記事の編集者は以下の記事もオススメしています

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
03月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月