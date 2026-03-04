SIMを挿すだけで通信　SORACOMのLTE Cat.1 USBドングルが25%オフ

さとまさ　編集⚫︎ASCII

　ソラコムは、IoTデバイスの導入を考えるユーザーに向けて、マルチOS対応のLTE Cat.1対応USBドングル「Speedway Plus SWD01」をお得な価格で試すことができるキャンペーンを、3月4日から3月31日まで実施する。

　「Speedway Plus SWD01」は、Windows、Linux、macOS、iOS、Androidといった多様なOSに対応するだけでなく、通信まわりの初期設定を簡素化する設計が特徴だ。これにより、現場での設置やデバイス交換の際の手間を大幅に軽減できるという。SIMを挿入し、USBポートに接続するだけでセルラー通信が利用可能なため、特別な設定は不要だ。筐体は幅約11.1cm、奥行約3.4cmの薄型で、重量は約16gと軽量であるため、省スペースな設置が可能になっている。

　Speedway Plus SWD01は、低〜中容量のデータ通信に最適化されたLTE Cat.1を活用し、センサーデータの定期送信や遠隔監視などに適した設計になっている。農業用センサーやPOSレジ、自動制御の産業機器など、広範なユースケースに対応可能だ。さらに、SORACOM IoT SIMとの併用により、クラウド連携や遠隔アクセスなどのサービスも利用できる。

　キャンペーン期間中、「Speedway Plus SWD01」は通常9,680円のところ、25%OFFの7,260円で購入可能。購入はSORACOM IoTストアもしくはユーザーコンソールから行え、期間内であれば自動的にキャンペーン価格が適用されるとのこと。

