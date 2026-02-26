ソラコム、MWC 2026でIRIGATEをデモ展示──自動車通信の常識が変わる

　ソラコムは、3月2日から開催される「Mobile World Congress 2026（MWC 2026）」にて、次世代通信プラットフォーム「IRIGATE」のデモンストレーションを展示する。展示場所はGSMA Pavilion内「Fusion Demo Partner Pod」である。

　「IRIGATE」は、自動車業界をはじめとするAECC（Automotive Edge Computing Consortium）のメンバーとの連携により、コネクテッドカー向けに開発された新たな通信プラットフォームである。クラウド上のIRIGATEコアとIRIGATE端末が接続を確立することで、認証、課金、ルーティングなど、通信事業者と同等の管理と運用を可能にする特長を持つ。

　ソラコムは、2024年5月にAECCに加入し、コネクテッドカーの開発において重要な役割を果たしてきた。今回のデモは、車のライフサイクル全体での柔軟で安定した通信を実現する姿を来場者に体感してもらう絶好の機会となる。ソラコムは、クラウド上迅速に展開できるモバイルコアの技術を供給している。

　MWC 2026でのデモ展示は、3日と5日の2日間で行われる。デモでは、今後業界全体に広がる可能性のある3つの自動車向けユースケースが披露される予定だ。詳細情報や資料は、オンラインで公開されており、MWC 2026に足を運べない人でも確認ができる。 

