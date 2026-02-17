ソラコムがJPX急成長100入り　売上・時価総額成長率で高評価

　ソラコムは、3月9日より日本取引所グループが算出する「JPXスタートアップ急成長100指数」の構成銘柄に選定されたと発表した。この指数は、日本を代表する高成長スタートアップ100社で構成され、売上高成長率と時価総額成長率を指標としている。

　ソラコムが提供する「SORACOM」は、IoT通信を中心にAIを融合したプラットフォームで、テクノロジーの民主化を掲げ、グローバルに事業を展開している。IoTデータとデジタルデータをAIにつなぐ「リアルワールドAIプラットフォーム」で、ビジネス変革の加速を目指している。

　ソラコムは、2024年3月に東証グロース市場に上場後も、キャリオットやミソラコネクトをグループに迎え入れ、継続的な価値向上に努めている。2025年に発表した戦略も実を結び、今回の選定に大いに内包している。

　ソラコムは着実なリカーリング収益を基にした安定成長と、グローバル展開の拡大、アフターAI社会への変革に向けた成長戦略を掲げている。これらの要素が、今回選ばれる背景として作用したという。ソラコムは今後も「日本発のグローバルプラットフォーム」として、持続可能な成長と安定した事業運営を続けていく方針だ。 

