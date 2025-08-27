リード獲得だけで終わらせない、B2B企業のウェビナー設計術　Zoomが解説【2月5日】

「Zoom Webinars Plus」を活用し、データドリブンで効率的なウェビナー運営を実現する方法

ウェビナーを開催しても、リード獲得だけで終わってしまい、その成果やROI（投資対効果）が見えづらい――。

多くのB2Bマーケターが抱えるこうした課題を解決するために、Zoom（ZVC JAPAN株式会社）が「戦略的イベントマーケティング」の考え方と、最新クラウドサービス「Zoom Webinars Plus」の機能および活用事例を紹介するウェビナーを開催する。

本ウェビナーでは、B2B企業におけるウェビナー活用の現状や課題をふまえたうえで、「顧客接点データを活用したウェビナー設計」「コンテンツの二次活用によるROI最大化」についての実践的な考え方を紹介する。さらに、データ収集や分析、疑似ライブなどの機能で、ROIの高いウェビナー運営を支援するZoom Webinars Plusの活用方法や事例も、デモンストレーションも交えながら披露する。

本ウェビナーの参加費は無料。内容の詳細や参加登録はこちらのページから行える。

■ウェビナー開催概要：

・タイトル：「リード獲得で終わらせないウェビナー設計。顧客接点データを収益に変えるウェビナープラス活用術」

・主催：ZVC JAPAN株式会社 ・開催日：2026年2月5日（木）11:00～12:00

・参加費：無料

・スピーカー：ZVC JAPAN アカウントマネージャー 塚本壮一氏、Zoom Events Specialist 大西慎二氏、Integrated Marketing Manager 石原萌氏