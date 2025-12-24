『Call of Duty: Black Ops 7』とコラボしたゲーマー垂涎の新ビデオカードが登場

ASUS JAPANは、『Call of Duty: Black Ops 7』とコラボレーションしたデザインが特徴のビデオカード「TUF Gaming Radeon RX 9070 XT COD BO7 Special Edition」を発表した。販売開始日は2025年12月25日。

この特別モデルは、人気ゲーム『Call of Duty: Black Ops 7』の標準エディションがバンドルされている。カードにはゲームのアイコンやオレンジのアクセントを取り入れたコラボデザインが施されている。さらに、ASUS独自のMaxContactデザインを採用しており、GPUのヒートスプレッダの表面積を拡大することで、冷却性能が飛躍的に向上した。

新しいファンの回転方式も特徴。外側の2つのファンが反時計回りで回転し、乱流を抑制しながら効率的に冷却を行う。Axial-techファンはデュアルボールベアリングを用いることで、標準ファンに比べ23％多くの風を供給する。さらに、50度未満でファンが停止し、55°C以上で再起動することで静音性と性能を両立する。

優れた熱伝導性を確保するフェーズチェンジGPUサーマルパッドや、高品質なダイカストシャウドとアルミ製バックプレートも備えており、耐久性にも優れている。