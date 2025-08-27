【受付中】LIXILが挑んだ「ショールームDX」　舞台裏に迫るウェビナーを1月開催

住宅設備／建材メーカーのLIXILでは、IT／デジタル活用を通じて、業務の標準化とシステム化を推進し、「脱・低利益率の製造業」へのシフトを図っている。

そうした改革のひとつとして、LIXILが取り組んだのが「ショールームのオンライン化」だ。2020年のコロナ禍ではあらゆる人の外出が大きく制限され、LIXILが運営してきた店舗型ショールームが機能しなくなった。同社はその対応策として、オンラインで接客するというアイデアに基づく「オンラインショールーム」をスタートさせた。

開始当初は、店舗型ショールームと同様に、予約制で担当者が対応するかたちのみだった。だが、予約不要で思い立ったときにすぐ相談できるサービスがあれば、顧客体験（CX）がさらに向上すると考え、追加でスタートしたのが「今すぐ相談」サービスだ。

このサービスでは、気になることや確認したいことを即時、ビデオ通話で、商品カテゴリごとの専任オペレーターに相談できる。現在では、店舗型ショールームと適材適所で使い分ける顧客が増えているという。

このような、LIXILにおける新たなCX実現を背後で支えているのが、Zoomの「Zoom Contact Center」だ。

Zoomが2026年1月15日に開催するウェビナーでは、LIXIL 常務役員 CX 部門 リーダーの安井卓氏、同社 CX部門 ショールーム統括部 システム企画部 リーダーの竹入慶彦氏を迎え、CXだけでなくEX（従業員体験）も同時に改善した、この取り組みの舞台裏が紹介される。

■ウェビナー詳細情報／参加登録：

・開催日時：2026年1月15日（木）11:00～11:45

・参加費：無料（要参加登録）