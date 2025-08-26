尿がん検査「マイシグナル」のCraif、GRIC 2025でGRAND AWARDやZoom賞を受賞

スタートアップ／成長産業にフォーカスした大規模カンファレンスイベント「GRIC 2025」（主催：フォースタートアップス）が、2025年11月11日～13日にハイブリッド形式で開催された。総登録件数は1万2000名を超え、3日目のオフラインイベント（渋谷 ヒカリエホール）にも数千人規模の来場者が詰めかけた。

Zoom Communications（ZVC JAPAN）では、グローバルでスタートアップ支援にも力を入れており、今回のGRIC 2025にゴールドパートナーとして協賛。ピッチコンテスト「GRIC PITCH」では、がんのスクリーニング検査が自宅でできるサービス「マイシグナル（miSignal）」を展開するCraif（クライフ）に「Zoom賞」を授与した。

なおCraifは、Zoom賞と同時に、GRIC PITCHの3テーマそれぞれで選ばれる「THEME AWARD」、全18社から1社だけ選ばれる総合アワード「GRAND AWARD」も受賞している。

バイオ×AI技術の「マイシグナル」で、がんの早期発見を促すCraif

Craifは、「人々が天寿を全うする社会の実現」をビジョンに掲げる、ヘルスケアスタートアップだ。現在は、バイオテクノロジーとAI技術との融合によって、世界のがん医療のあり方にイノベーションを起こそうとしている。

Craif COOの水沼未雅氏は、現状のがん医療の問題点として「半分以上の人がスクリーニング検査を受けていない」ことを指摘する。

がん患者の生存率を高め、医療費を低減するためには、スクリーニング検査（がん検診）の定期的な受診による「早期発見」が最も重要だ。その事実は広く知られているにも関わらず、実際のがん検診の受診率（日本）は50％にも満たない。人々が積極的に検診を受けないのは、「時間がかかる」「検査を受けられる場所（病院）が遠い」「コストがかかる」などが理由だ。

そこでCraifでは、自宅でスクリーニング検査（尿がん検査）ができるマイシグナルシリーズを開発した。シリーズの主力サービスであるマイシグナル・スキャンの場合、尿サンプルを採取して郵送するだけで、10種類の臓器ごとにがん化のリスクが解析できる。リスクが高いと判定された場合は、医療機関などで精密検査を受けることが推奨される。

マイシグナルのローンチからこれまで3年間で、2000の医療機関に提携を広げ、累計で5万回の検査が実施された。1回あたり6万円程度（マイシグナル・スキャンを定期購入する場合）と決して安い検査ではないが、「定期購入していただいている割合が50％以上」（水沼氏）と、がんの定期検診に役立てているユーザーが多いという。

もうひとつ、Craifでは受検者向けの電話相談窓口を設け、検査後の“次のステップ”を案内することにも力を入れているという。マイシグナルではがんリスクが臓器ごとに判定されるため、次は病院のどの診療科に行き、どんな精密検査を受けるべきか、本人が迷ってしまうことがある。ここをCraifから案内することで、スムーズに次の検査や診察、治療につながる。

さらに新たなチャレンジとして、Craifは米国への展開をスタートしたところだ。サンディエゴに拠点を構え、まずは米国の医療機関と提携して、検体収集などの研究開発活動を進めていく。同社CEOの小野瀨隆一氏も現地に移住したという。「日本発のテクノロジーで世界を変えるべく、挑戦を続けていきたい」と、水沼氏はコメントした。

「日本から世界に進出するスタートアップを支援したい」Zoom佐藤氏

GRIC PITCHの審査員を務めたZoom日本法人 執行役員の佐藤仁是氏は、「がんの早期発見を実現するテクノロジーが日本から世界に出て行く、そこを何かご支援できればと考え、Zoom賞を贈らせていただいた」と、Craifへの授賞理由を説明する。

またCraifが現在、顧客相談窓口の規模拡張に取り組んでいることから、「Zoom Phone」や「Zoom Contact Center」といったサービスを通じてそこに協力できるのではないか、とも語った。

なおZoomでは、グローバルな取り組みとしてスタートアップ支援を強化している。たとえば、今年9月に開催した年次イベント「Zoomtopia 2025」では、米国を拠点として、AIやイノベーションを活用した個人創業者（ソロプレナー）／高成長企業を表彰する「Zoomソロプレナー 50」の取り組みを開始することを発表している。