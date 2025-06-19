1年間で2500以上、Zoomの驚異的な開発サイクル

2500以上──。

これは、2025年10月15日に開催された「Zoomtopia On the Road Japan（以下、Zoomtopia）」において、米Zoom Communications 幹部のランディ・マエストレ氏が示した数字である。驚くべきことに、Zoomはこの1年間で「2500を超える」新機能と新製品をリリースしてきたのだという。

しかも、それらの新機能と新製品は“顧客主導のもの”、つまり顧客の声に応えて開発されたものだ。もっとも、数々のパートナー企業と共に、密になって開発に臨むZoomの姿勢を知っていれば、この数字にも納得がいく。

また、そうした新機能や新製品の多くが「AI」に関連していることも特徴だろう。ウェブ会議ツール「Zoom Meetings」で知られるZoomだが、いまやAI技術を駆使する“AIのZoom”として、企業のDXを加速させる存在へと着実に進化しているようだ。

Zoomを起点につながる企業と人々

大手町三井ホールを会場とした今回のZoomtopia。企業のZoom導入事例を取材してきた中で、導入する企業の幅広さと、Zoomの汎用性の高さは常に感じていたが、リアルイベントに集ったユーザーたちを見て、その傾向を改めて感じることができた。年齢も、業種も、担当領域もまるでバラバラなのだ。