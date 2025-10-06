HUAWEI WATCH GT 6 Proにゴルフ機能をさらに強化のコラボモデル「HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro」

ファーウェイ・ジャパンは、本間ゴルフとのコラボレーションに加えて、通常モデルからさらにゴルフ関連機能をアップしたモデル「HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro」を10月14日に発売すると発表した。価格は5万2580円。

HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Proの特徴としては、まずはデザイン面でクラブメーカーの名門、本間ゴルフとタッグ。ブラックとゴールドを基調にしたデザインに加え、HONMAのロゴが刻まれた特別な外観となっている。また、ゴルフ機能ではファーウェイ製スマートウォッチ最上位の「HUAWEI WATCH Ultimate」と同等となるなど、さらに磨かれた1台と言える。

そのほかの主な特徴は通常モデルのHUAWEI WATCH GT 6 Proと基本同じ。通常使用で約21日間、GPS連続使用でも約40時間使えるバッテリー性能のほか、心拍数や睡眠、血中酸素レベルの24時間モニタリング、各種ワークアウトへの対応などがある。

ゴルフ機能については、日本の99％以上のゴルフ場を含むコースマップの利用、高低差補正表示、グリーンの傾斜と方向などの情報表示、おすすめのクラブ提案といった機能を持つ。