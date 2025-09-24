米国Zoom Communications（Zoom）の年次カンファレンス「Zoomtopia 2025」が、2025年9月18日、オンラインで開催された。基調講演では、同社 CEOのエリック・ユアン氏が登壇し、「人々を進歩に結びつける」という目標に向けて、よりパーソナライズされた体験を提供していくZoomの未来像を語った。

また、この日は生成AIプラットフォーム「Zoom AI Companion 3.0」を中心として、多数の新発表が行われた。AIエージェント関連の新機能のほか、AI Companionを「Slack」や「Microsoft Teams」と連携させるなど、エコシステムを拡大する発表もある。

また、同日には日本版オンラインイベント「Zoomtopia Japan 2025」も開催された。ここでは、NECにおけるクラウドPBX「Zoom Phone」の導入事例が発表された。NECグループ全社、国内従業員約11万人が対象となり、通話コストを約7割削減したほか、今後の“生成AI時代”に適応したコミュニケーション基盤としても活用していくという。

ZoomはAIで新しい“つながり”を築く ― NECの「Zoom Phone」11万人導入事例も

日本版のZoomtopia Japanではまず、日本法人で会長兼社長を務める下垣典弘氏があいさつに立った。

近年のZoomは「人と人のつながりをAIプラットフォームで支える」というメッセージを掲げている。旗艦サービスであるビデオ会議にとどまらず、企業や社会のコミュニケーションとコラボレーション全体を支える「統合プラットフォームベンダー」への進化を目指すというメッセージだ。

その流れに沿って、今年のZoomtopia Japanでは「すべての人々のために、AIとともに新しい働き方、つながり、文化を築く」という開催テーマを掲げた。下垣氏は、その意図を次のように説明する。

「AIを活用した、新しい働き方やコミュニケーションの可能性。場所、時間、立場を超えた人間らしいつながり。そして、未来の文化を築いていくためのヒント。今日のセッションを通じて、そうした新しい視点を皆様と共有できればと考えている」（下垣氏）

同日発表された、NECグループ全社におけるZoom Phone導入事例も、このイベントテーマに対応したものだった （関連記事：NEC、グループ11万人の電話をまるっと「Zoom Phone」に 電話関連コストを“7割削減”） 。PBXのクラウド移行によるコスト削減にとどまらず、生成AI時代を見据えたコミュニケーション基盤の進化、データの価値拡大までを狙った取り組みだからだ。

ビデオ出演したNEC CIOの小玉浩氏は、Zoom Phoneを「単なる電話の代替ではなく、クラウド化によっていろいろなものがつながり、データを価値として使えるようにすることで、コミュニケーションスタイルを変えていく」手段として導入したことを説明する。

NECでは従来、ビデオ会議サービス「Zoom Meetings」を導入している。現在は1日あたり2000～2500件の会議で「Zoom AI Companion」を利用し、顧客との対話の記録や、アクションアイテムの自動生成などに役立てているという。今回のZoom Phone導入は、こうしたAI Companion活用を電話音声にも拡大して、テキストデータ化による情報共有やデータ分析を行い、業務効率化や事業成長につなげるものだ。

なお、NECにおける導入前の比較検討では、「音質」と「シンプルな操作性（UI）」、そして「AI活用に追加コストがかからない」という3つのポイントで、Zoom Phoneが高い評価を受けたという。また導入後は、通話コストが約7割も削減されるという大きなコスト効果も出ている。

ユーザーの“デジタルツイン”構築を通じて、AI戦略をさらに深化させていく

グローバル版Zoomtopiaの基調講演は、CEOのユアン氏と“ユアン氏のAIアバター”による掛け合いという、ユニークな形でスタートした。

このAIアバターは、Zoom AI Companionが備える「カスタムアバター」作成機能で作られたものだ （関連記事：Zoomが生成AIで“超進化”していた！ 仕事のスピードと質が劇的に高まる予感） 。画面に映るユアン氏のAIアバターは、まるでユアン氏自身が話しているかのように、なめらかにスピーチを行った。

グローバル版Zoomtopiaのテーマは「Zoom for the People」、意訳すれば“みんなのためのZoom”だ。ユアン氏のAIアバターは、Zoomの目的は「人々を進歩に結びつけること」だと語る。「進歩」の定義は人それぞれだが、単なる仕事の効率化だけではなく、従業員エクスペリエンスやカスタマージャーニーと高度な自動化を融合させて、「より幸せに働ける」仕事のあり方を実現することだと説明する。

ユアン氏は、その目的を達成するために、Zoomでは3つの柱を大切にしていると語った。「直感的でシームレスで、安全なエクスペリエンスを提供すること」「時間を大切にし、無駄な時間を節約すること」「顧客やパートナーの価値観を共有すること」の3つだ。

この日のZoomtopiaでは、AI Companion 3.0を中心に多数の生成AI／AIエージェント関連機能が発表された。ユアン氏は、「今日のZoomtopiaでは、生活や働き方を再発明するZoomの未来をご紹介したい。ZoomがAIの力で実現する未来は、先ほどのAIアバターよりもずっと進化した、皆さんの働き方や進化に必要なものを理解した“デジタルツイン”だ」と述べる。

ユーザー個々人の“デジタルツイン”を作るという目標は、Zoomが生成AI／AIエージェント戦略をさらに深めていく方向性を指し示している。

Zoomでは、ビデオ会議だけでなく、電話、メール、チャット、カレンダー、ノート／ドキュメントなど、幅広い業務ツールを統合した「Zoom Workplace」プラットフォームの戦略を進めてきた。それは、ユーザー個々人によって異なる、働き方や知識、会話のコンテキスト、タスクや作業履歴といったものをAIが理解し、解像度の高いパーソナライズを行うことで、より効率的な自動化支援、さらにより良いユーザー体験が実現するからだ。