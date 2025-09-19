Samsung NVMe SSDセール開催｜990 EVO Plus 2TBが2万円切り、9100 PROも値下げ【9月28日まで】

ITGマーケティングは9月19日から9月28日まで、ビックカメラ各店舗および公式オンラインショップにて、Samsung製NVMe SSDを対象とした大規模セールを実施する。今回のセールでは、最新のハイパフォーマンスSSDが大幅割引で登場する点が注目だ。

特に目玉となるのは「990 EVO Plus(2TB)」で、通常価格から値下げされ、19,980円に。また、PCIe 5.0x4対応のモデル「9100 PRO(2TB)」も、5,560円引きの41,090円で提供される。これにより、コストを抑えながら最新規格に対応した高速ストレージを入手できるチャンスとなっている。

さらに、セール期間中には特別キャンペーンも展開される。PlayStation 5本体または対象のPS5ソフトを同時購入することで、「990 PRO with Heatsink（1TB/2TB/4TB）」が10％オフになる。これにより、PS5のストレージ拡張を検討しているゲーマーにとっても魅力的な機会となるだろう。

これらのセール対象商品は、ビックカメラの実店舗および公式通販サイトから購入可能。期間限定のため、最新SSDをお得に手に入れたいユーザーは、このタイミングを逃さずチェックしてほしい。