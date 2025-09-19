Samsung SSDが最大5,000円引き！ 国内主要量販店でセール開催

Samsung SSDが大幅値下げ！ITGマーケティングが9月19日から国内主要量販店でセール開始

　ITGマーケティングは9月19日より、国内の大手家電量販店およびオンラインストアにて、Samsung SSDの大規模セールを実施する。セール期間は9月28日までで、対象店舗にはツクモ、ドスパラ、ユニットコム・アーク、ジョーシンなどが含まれ、各公式サイトや販売ページでも展開されるという。

注目モデルは「990 EVO Plus」と「9100 PRO」

　今回のセールの目玉は、最新技術を搭載したSamsungのNVMe SSD「990 EVO Plus」と「9100 PRO」だ。

990 EVO Plus（2TB）

　PCIe 4.0x4 / PCIe 5.0x2対応。通常価格から2,000円引きの17,980円で販売される。

9100 PRO（2TB）

　PCIe 5.0x4対応のハイエンドモデル。5,000円引きで36,980円という魅力的な価格に。

　どちらも大容量の2TBストレージを備え、高速データ転送を実現。ゲーマーや動画編集をはじめとするクリエイター、さらには大量のデータを扱うユーザーに最適な選択肢となっている。

購入を検討するなら早めのチェックを

　なお、店舗やオンラインストアによってはセール終了日が異なる可能性がある。確実に購入したい人は、早めの確認をおすすめする。詳細情報や在庫状況については、各販売店に直接問い合わせるのが安心だ。

