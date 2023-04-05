スマレジやData Cloud向けのドライバーも強化

Mac版のMCP Serverを追加したデータコネクタ「CData Drivers」新版

福澤陽介／TECH.ASCII.jp

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　CData Software Japanは、2025年9月2日、データコネクタライブラリである「CData Drivers」において、新版である「V25.0」を提供開始した。

　新版では、AIを400種類以上のデータソース（SaaSやデータベース）とつなげる「CData MCP Servers」に「Mac版」を追加している。Claude Desktopをはじめとする様々なAIアプリケーション・エージェントから、業務データを利用したAIとの対話やそれによる課題解決を可能にする。

　加えて、クラウドPOSレジである「スマレジ」のドライバーも強化している。スマレジの2種類のWeb APIのうち、スマレジAPIに加え、新たにプラットフォームAPIに対応。予算や支払方法、ロール情報などの60種類以上のデータにアクセスを拡大して、「OAuth 2.0」認証によるセキュアなデータ連携も可能になった。

　「Salesforce Data Cloud」へのデータ取り込み機能も追加した。Salesforce Data Cloud Driverにて、Upsert（挿入または更新）とDelete（削除）をサポートし、連携先のBI・ETLなどの各種ツールからData Cloudへデータを書き戻すことが可能になった。

　その他にも、コンテンツ最適化ツールの「Adobe Target」向けの新ドライバーを追加したほか、各ドライバーもアップデートしている。

■関連サイト

CData トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
2024年
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
04月
07月
08月
09月
10月
11月
12月