【最大1万ポイント還元】パソコン工房×ペイディ限定キャンペーン開始

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、9月3日より「ペイディ決済で最大1万ポイント還元キャンペーン」をパソコン工房WEBサイトでスタートした。キャンペーンは総還元額100万ポイントに到達次第終了となるため、早めの参加が得策だ。

本キャンペーンでは、パソコン工房WEB通販サイトにてペイディでの購入完了を条件に、決済金額の10％分がポイント還元される。対象はパソコン工房WEB会員とビジネス優待会員。会員登録は無料で、最大で1人あたり10,000ポイントまで受け取れるお得な内容だ。還元ポイントは、注文金額から10％分（小数点以下切り捨て）が計算され、商品発送日の翌月20日頃に付与されるという。

さらに注目すべきは、ポイント還元だけではない。会員限定特典としてBTOパソコンが送料無料になるという。法人や個人事業主が「ビジネス優待会員」として登録すれば、BTO以外のパソコンやパーツ、周辺機器、中古商品も3回まで送料無料で購入可能。この機会に欲しかったアイテムをまとめて注文すれば、ポイント還元と送料無料のダブル特典で大幅にお得だ。

PC本体の購入はもちろん、周辺機器やパーツ購入にも利用できるため、新しいデジタル環境の構築や買い替えの絶好のタイミングと言えるだろう。

還元上限10,000ポイント・送料無料特典が揃った今回のチャンスを逃す手はない。パソコン工房WEBサイトで、ぜひ今すぐキャンペーンを活用してほしい。