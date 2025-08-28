【最大10万円分還元】パソコン工房「超 感謝還元祭」開催！

ユニットコムは8月29日から9月8日までの10日間限定で、お得な「超 感謝還元祭」を開催する。期間中は、対象となるゲーミングPCや高性能PCを購入すると、最大10万円分相当の還元を受けられる特典が用意されている。

このキャンペーンは全国のパソコン工房店舗と公式WEB通販サイトで同時開催。特に注目なのは、iiyamaブランドのPCやゲーミングモデルの購入で、最大10万円分相当の還元が受けられる点だ。最新の「NVIDIA RTX 6000 Ada」や「RTX PRO 6000 Blackwell」を搭載したデスクトップPCでは、10万円相当の大幅還元が実現する。なお、この特典は対象機種や条件に応じて還元額が変動する。

対象製品には、人気のiiyama PCブランド「LEVEL∞」「LEVELθ」「STYLE∞」「SENSE∞」「SOLUTION∞」がラインナップ。たとえば「GeForce RTX 5090」を搭載したハイスペックノートPCを購入すれば、15,000円分相当の還元が受けられるという。さらに延長保証に加入すると、「最大2万円分還元 超還元プログラム」も併用でき、還元額が一層アップするのも大きな魅力だ。

さらに今なら、「Windows 11 全力乗換応援フェア」も同時開催中。Windows 10からのアップグレードを検討している人には、最大5万円分相当の下取り還元が受けられるサービスや、新PC選びの充実サポートが提供され、スムーズな移行を後押ししている。

詳細条件や対象製品は公式キャンペーンページで確認可能。この10日間限定のビッグチャンスを活用して、最新PCをお得に手に入れよう。