サムスン製品がAmazonタイムセールに登場！特別価格でSSDとメモリーカードを手に入れよう

ITGマーケティングは、8月29日から9月4日23:59までAmazonで開催される「Amazon スマイルセール」にて、サムスン製品を特別価格で提供する。このタイムセールでは、人気のGen4対応NVMe SSD「990 EVO Plus」1TBが9,880円、2TBが17,980円といった魅力的な価格で購入可能だ。

990 EVO Plusは、Gen4対応のNVMe SSDで高速なデータ転送速度を誇る。また、Gen5対応の「9100 PRO」では2TBが40,480円、4TBが76,480円で購入可能となり、最新技術を搭載することでさらに高性能を実現する。



さらに、ポータブルSSD「T7」は、高速データ転送を持つ携帯性に優れた製品で、1TBが14,380円、2TBが24,980円と魅力的な価格が設定されている。

今回のセールだけでなく、対象のAndroid端末と同時購入することで、SamsungのポータブルSSDまたはUSBメモリが10％OFFまたは5%OFFになるキャンペーンも併せて実施中だ。よりお得に高性能な記憶装置を手に入れる絶好の機会となっている。詳細はAmazonの専用ページで確認できる。

セール商品一覧、およびキャンペーンページは、Amazonの公式サイトから確認可能。この機会に、性能と価格を兼ね備えたサムスンのSSD製品で、さらに快適なデジタルライフを体験してみてはいかがだろうか。