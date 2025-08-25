AirTagをペットの首輪に付けるためのホルダーが便利かも もちろん防水設計

大切なペットがもし迷子になってしまったら……。考えただけでも心配で胸がざわつくというもの。そんな不安を少しでも和らげてくれるのが、位置情報を特定できる紛失防止タグです。とはいえ、ペットの首輪にそのまま取り付けるのは難しかったり、不安定で落ちやすかったりするのが悩みどころ。

そこで役立つかもしれないのが、Spigen Japanが発売している「Tough Armor IP Pet Collar」。アップルの紛失防止タグ「AirTag」をペットの首輪に取り付けるためのホルダーです。Amazon.co.jp公式ストアでの価格は3590円。

このホルダーにAirTag（別売）を装着し、ペットの首輪に付けることで、iPhone/iPadやMacの「探す」アプリでペットの位置を特定しやすくなります。

ポリカーボネート素材とシリコンの二重構造で、高い耐久性を実現。また、屋外の使用を考慮した防水設計（IPX8防水仕様）で、シリコンカバーによる圧着構造が水や汚れの侵入を防止します。

最大1メートルの深さで30分間の防水性能があり、水や泥、水たまりでも安心して使用できるとしています。水辺や小雨の日でも使えるというのはメリットでしょう。

ボルトとナットで固定することで、ペットが動いてもAirTagをしっかり守ります。ボルト4本、ナット4個、六角レンチがセットになっており、工具を別途用意する必要はありません。

最大1.5インチ（およそ3.8cm）までの首輪に対応しており、小型犬から大型犬まで使用可能とうたっています。

首輪の幅次第ですが、装着できるのであれば小型犬はもちろん、猫などにも対応可能。「ペットにAirTagを付けることができれば……」と考えていたなら注目に値する製品ではないでしょうか。