Samsung製SSDがビックカメラで大幅値下げ！8月8日から期間限定セール開始

ITGマーケティングは8月8日から8月17日まで、ビックカメラ各店舗およびその販売WEBサイトで、SamsungのSSDを大幅に値下げするセールを実施する。



この期間限定のセールにて、PCIe 4.0x4 / PCIe 5.0x2 NVMe SSD「990 EVO Plus(2TB)」は通常価格から2,230円引きの19,980円、そしてPCIe 5.0x4 NVMe SSD「9100 PRO(2TB)」は8,890円引きの41,090円で購入できるという。

さらに、期間中に同時購入キャンペーンも実施中だ。PS5本体もしくは対象のPS5ソフトと一緒に「990 PRO with Heatsink（1TB/2TB/4TB）」を購入すると、10％引きで手に入れることができる。この機会にゲーミング環境をさらに充実させることができる。

スピードと性能の両方を求めるなら、この貴重なチャンスをお見逃しなく。