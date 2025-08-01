【急げ】HHKBが最大26％OFFになるAmazon暮らし応援サマーSALE開始

HHKB Professional Classicがまさかの2万円
PFUは、2025年8月10日(日)23時59分までHHKB Amazon暮らし応援サマーSALEを実施中。HHKB Studio、HHKB Professional HYBRID Type-SそしてHHKB Professional Classicの対象機種がそれぞれお買い得となっている。
対象製品は下記の通り。
HHKB Studio
特別価格：4万1800円(税込)【5％OFF】
PFU キーボード HHKB Studio 英語配列／墨 PD-ID100B
PFU キーボード HHKB Studio 英語配列／雪 PD-ID100Y
PFU キーボード HHKB Studio 日本語配列／墨 PD-ID120B
PFU キーボード HHKB Studio 日本語配列／雪 PD-ID120Y
HHKB Professional HYBRID Type-S
特別価格：3万3850円(税込)【8％OFF】
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS
HHKB Professional Classic
特別価格：2万円(税込)【26％OFF】
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN
※Amazonでの販売について、Happy Hacking Keyboard（HHKB）正規販売店は、PFUダイレクトになります。販売元をご確認の上、ご購入ください。