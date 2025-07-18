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7月24日（木）発売！紙の週刊アスキーです

週刊アスキー特別編集　週アス2025August

2025年07月18日 12時00分更新

文● ASCII

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Windows 11に乗り換え、使いこなそう！知ると得するWindows 11の便利技を特集！

週刊アスキー特別編集　週アス2025August(アスキームック)[Amazon]

アスキームック 週刊アスキー特別編集
『週アス2025August』は7月24日(木)発売です。

購入はこちらから

特集など内容の詳細は以下。
★7月24日0時以降、アスキーの有料会員サービス「ASCII倶楽部」会員の方は、内容をクリックすると直接ページが開きます。

【表紙の人】
山岡雅弥

【特集】
Windows 11の便利機能を使う

【特集】
Windows 11を無料アプリで強化

【特集】
ミニPCをメインで使う

【特集】
アンダー15万円ノートPC

【特集】
キーボードを極める

【特集】
酷暑に備えよ、最新エアコン

【特集】
暑さをしのぐ涼感家電

【特集】
オープンイヤーの魅力

【連載ほか】
ASCII PowerReview
ソニー愛が止まらない
ジサトラ（自作虎の巻）
アスキーゲーム部＋
アスキースマホ総研
アップアップガールズ（アスキー）
ICTスタートアップリーグ
アスキーグルメのわんぱくごはんトーク
コレってどうなの?

週刊アスキー特別編集　週アス2025August(アスキームック)[Amazon]

■ 判型：A4変型判
■ ISBN：978-4-04-911261-0
■ 発売：2025年07月24日
■ 定価：本体700円＋税

　

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